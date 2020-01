UFFICIALE – Niente Napoli per Danilo della Juventus

Dai timori del post-Juventus-Roma per Maurizio Sarri alla certezza di non averlo contro il Napoli. Si tratta del laterale di difesa Danilo che ieri era uscito per problemi muscolari durante la sfida contro i giallorossi. Ecco il comunicato del club bianconero. “Il giocatore questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Tra 10 giorni circa verranno ripetuti gli esami per definire con precisione i tempi di recupero”. Ufficiale la sua assenza contro gli azzurri di Gattuso

La Redazione