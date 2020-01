SPUD: “Il Parma su Llorente, il Napoli non molla Grimaldo”

Ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show, SPUD (profilo Twitter sforna bombe di mercato): “Llorente-Parma? Mi risulta che Conte vuole Giroud, quindi credo sia una cosa più possibile. Il Napoli non molla Grimaldo, sempre per la prossima stagione, ci sono delle cosette dietro. Chi parla di ridimensionamento, sbaglia, il Napoli si sta dimensionando a quello che è il prossimo campionato. Amrabat? Per me lo chiudono perché il Napoli farà 1 o 2 uscite forti a centrocampo. Per la prossima stagione si parla di un centrale di 27 anni, se esce KK facciamo molto bene sul reparto difensivo e con anche Grimaldo, il Napoli torna a combattere. Credo ancora che con 3-4 vittorie di fila – visti gli scontri con le nostre pretendenti – che il Napoli possa ancora raggiungere il 4°posto”.