CALCIO FEMMINILE – E. Bartoli (dif. A.s. Roma): “Contro la Fiorentina vogliamo riscattare la sconfitta contro il Milan”

L’A.s. Roma vuole riscattare la sconfitta subita in rimonta contro l’A.c. Milan, dove affronterà la seconda in classifica la Fiorentina per ottenere il massimo. Ai microfoni di Roma Tv è intervenuto il terzino della squadra giallorossa Elisa Bartoli.

La partita contro la Fiorentina? “Considero la Fiorentina una grande squadra, pronta per arrivare, come noi, tra le prime due, sono anni che lavorano insieme e si conoscono. Noi faremo la nostra partita, andremo in campo e daremo il massimo per riscattarci dalla sconfitta contro il Milan”.

Fonte: foto Luca Sacchini