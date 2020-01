Ramadani sonda la Premier per offrire a giugno Koulibaly che vuole cambiare aria

La novità di queste ore, secondo quanto è riportato da Il Mattino, è che Fali Ramadani continua ad avere una corsie preferenziale con il club azzurro: dopo aver lavorato con il ds Giuntoli per l’operazione-lampo che ha portato Demme dal Lipsia al Napoli in cinque giorni, sta monitorando il mercato per capire se ci sono altre occasioni per il presente ma anche per il futuro. Ramadani ha tra le mani la stellina Dani Olmo ma il Napoli non sembra interessato a prendere parte ad aste. Piuttosto, Ramadani sta già sondando la Premier per capire fino a quanto i club inglesi sono pronti a investire per Koulibaly, che a fine stagione potrebbe voltare pagina.

La Redazione