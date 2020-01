Il Napoli in queste ore è fisso su più obiettivi, non solo per il presente, ma anche per il futuro. Torna di moda la trattativa per Amrabat dell’Hellas Verona e il collega Nicolò Schira aggiorna su twitter. “Solo il #Napoli per Sofyan #Amrabat. Ore calde a Milano per Giuntoli, che vuole chiudere per #Politano (occhio alla #Roma che resta prima scelta di Matteo) e strappare il sì del marocchino per l’estate. Col #Verona accordo totale (€15M+1bonus). Pronta nuova offerta per Amrabat”.

La Redazione