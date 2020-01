Insigne è un giocatore ritrovato: prende per mano la squadra e i tifosi

IL CARATTERE

Insigne come sempre nel momento di maggiore difficoltà ha tirato fuori il carattere tornando ai suoi livelli. Il capitano ha ritrovato brillantezza atletica e mentale e le sue giocate tipiche: con l’arrivo di Gattuso è nuovamente se stesso e non solo perché è tornato a giocare nel suo ruolo preferito di esterno sinistro del tridente di attacco ma soprattutto perché ha ritrovato in pieno motivazioni ed entusiasmo. Lorenzo si sta assumendo le sue responsabilità non solo tecniche ma anche come uomo simbolo del Napoli, come leader del gruppo. Fonte: Il Mattino