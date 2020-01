Si lavora per la fascia sinistra e per la mediana futura

Si pensa alla fascia sinistra. L’obiettivo è Tsimikas, il terzino dell’Olympiacos. Fatta un’offerta di 12 milioni, ma per procedere bisogna attendere la cessione di Ghoulam. Il suo agente Mendes sta sondando e valutando la situazione. Al momento offerte al Napoli non sono arrivate. Giuntoli lavora per i rinforzi da consegnare subito a Gattuso, Demme e Lobotka, ma anche per gli acquisti in chiave futura. Dopo aver messo a segno il colpo Rrhamani, a breve si proverà a chiudere con il club gialloblù anche l’operazione Amrabat. Prosegue, infatti, il lavoro per chiudere la trattativa con il centrocampista marocchino che piace anche alla Fiorentina. Finora l’offerta è arrivata dal Napoli (15 milioni) che è quindi da considerare più avanti anche se il club viola resta in corsa.

Il Mattino