Rinnovi azzurri – Vicina la firma di Nikola Maksimovic

In casa Napoli si lavora sul mercato. Tra entrate ed uscite, però, non si perdono di vista i rinnovi. Al momento è infortunato, ma il calciatore che sembra più vicino alla decisione di proseguire l’avventura azzurra è Nikola Maksimovic, il difensore serbo pare al momento vicino alla firma. L’azzurro proverà a recuperare per la gara contro la Juventus di Sarri, in programma domenica sera al San Paolo. Da quanto si apprende da Il Corriere del Mezzogiorno, sul tavolo di De Laurentiis ci sono anche i contratti Milik e Zielinski, ma i due calciatori rischiano di diventare un caso di mercato.