Stasera in Coppa Italia chance dal 1′ per il neo acquisto Demme

Tocca a Demme, esordio dal primo minuto contro la Lazio per il tedesco che ha lasciato il Lispia, capolista in Bundesliga, per coronare il suo sogno di giocare nel Napoli. E’ arrivato in un momento difficile per gli azzurri, il più difficile degli ultimi anni con una lunghissima crisi di risultati in campionato. Da quando è arrivato a Napoli al San Paolo ci ha già giocato due volte: uno spezzone di partita contro il Perugia in coppa Italia e un altro contro la Fiorentina. Ma stasera nel match contro la formazione di Simone Inzaghi, che vale la semifinale di Coppa Italia, sarà un’altra cosa perché farà parte dei titolari e Gattuso lo lancia al posto di Fabian Ruiz che nel 4-3-3 ha sempre sofferto nel ruolo di regista. Fonte: Il Mattino