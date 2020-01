Coppa Italia, Inzaghi: “Noi ingenui, ma tutto nasce da una svista arbitrale”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, a fine gara commenta la partita di Coppa Italia del San Paolo: “Penso che Lucas Leiva sia stato ingenuo a protestare, ma il tutto sia nato da una svista arbitrale. Può capitare di perdere una partita ogni tanto, il rammarico è uscire da una competizione a cui tenevamo, ma la Lazio ha tenuto il campo bene e meritava qualcosa di più. Adesso dobbiamo solo recuperare in vista del derby. Da queste serata, dove la palla non vuole entrare e gli episodi non ti aiutano, bisogna solo imparare e bisogna fare di più e non essere ingenui, soprattutto non si può prendere un gol pronti via, fermo restando che abbiamo affrontato una squadra forte”