Agente Rrahmani: “Dinanzi ad un club come il Napoli, non si può dire no”

Intervistato a Radio Punto Nuovo Sport Show, l’agente di Rrahmani, difensore da ieri ufficialmente al Napoli, ma in prestito al Verona fino a giugno, ha rilasciato queste dichiarazioni: “Non mi aspettavo così presto l’interesse di una big per Amir. C’era il piano di farlo crescere al Verona, ma non abbiamo esitato quando si è presentato il Napoli. Dinanzi ad un club del genere non si può dire no. Per noi, come agenti, e per il ragazzo. si tratta di un privilegio essere in una squadra come la loro. Sul momento negativo degli azzurri: “Il Napoli sta attraversando un processo normale, in questo momento. Bisogna fare un update e a giugno dovrà ricominciare da capo. Non sarà facile. Poi, è chiaro, sono successe cose esterne, tra tifosi, società e squadra, ma questo accade ovunque. Per il calciatore non sarà un problema. Arriverà a luglio, quando ci sarà un nuovo progetto e un nuovo spirito”.