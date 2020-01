Serie B: Il Crotone vince il derby calabrese consolidando il terzo posto

Lunedì 20 gennaio ore 21:00

Cosenza-Crotone 0-1 Messias (CR) 12′

COSENZA (3-5-2): Perina, Idda, Monaco, Legittimo (Asencio 70′), Baez, Bruccini, Kanoute (Sciaudone 58′), Broh (Carretta 82′), D’Orazio, Riviere, Machach. A disposizione: Saracco, Bittante, Anibal, Schiavi, Corsi, Carretta, Sciaudone, Pierini, Greco, Trovato, Asencio. Allenatore: Braglia.

CROTONE (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Gigliotti, Barberis, Benali (Gomelt 80′), Crociata, Molina, Mazzotta (Mustacchio 63′), Messias, Simy (Maxi Lopez 77′). A disposizione: Festa, Figluizzi, Rutten, Spolli, Bellodi, Curado, Nalini, Gommelt, Maxi Lopez, Mustacchio, Ruggiero. Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Abbattista.

Ammoniti: Legittimo (CO) 20′, Marrone (CR) 34′, Barberis (CR) 43′, Benali (CR) 69′.

Note: recupero p.t., recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La prima occasione arriva all’11’ con la girata di Riviere a fil id palo ma Cordaz in volo respinge in corner, passa un minuto e i pitagorici sbloccano il punteggio col tiro in mischia di Messias che si insacca sotto al sette. Al 17′ Mazzotta crossa per Molina che calcia in corsa chiamando all’intervento Perina, al 34′ i cosentini cercano il pareggio col siluro dai 25 metri di Kanoute alto di un soffio. Nel finale di tempo Baez si presenta solo davanti al portiere ma spreca tutto calciando sul fondo chiudendo così i primi 45 minuti sull’1-0 ospite.

Secondo tempo. Nella ripresa Simy parte in velocità e appena entrato in area salta il portiere ma perde l’attimo per calciare in porta divorandosi il raddoppio, al 67′ D’Orazio sugli sviluppi di un piazzato serve Bruccini che al volo calcia sul fondo non di molto. Passano 5 minuti e Sciaudone di testa pareggia i conti ma il direttore di gara annulla per fuorigioco, nel finale Machach lascia partire un missile che costringe al super intervento in tuffo Cordaz chiudendo il derby calabrese con la vittoria dei pitagorici.

Classifica provvisoria

Benevento 47-Pordenone 35-Crotone 34-Entella 30-Cittadella 30-Chievo 29-Salernitana 29-Frosinone 28-Ascoli 27-Perugia 27-Juve Stabia 27-Pescara 26-Spezia 25*-Pisa 25-Venezia 23-Empoli 23-Cremonese 22*-Cosenza 20-Trapani 18-Livorno 13

*Una gara da recuperare