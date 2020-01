Ieri ad ora di pranzo si è ritornati a casa, con una convinzione: in caso di ennesima sconfitta, domani sera al San Paolo contro la Lazio, il Napoli porrebbe andare in ritiro lontano dal training center di Castel Volturno. Dopo l’auto-ritiro che la squadra s’è imposta dopo la sconfitta con la Fiorentina, e sciolto da Gattuso poche ore dopo, si potrebbe decidere di andare in ritiro altrove in cerca di una soluzione.

FonteCdS.