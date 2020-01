De Laurentiis ha dato piena fiducia a Gattuso e Giuntoli per salvare il salvabile

De Laurentiis non si è fatto sentire in queste ultime ore dal suo allenatore. A Gattuso e a Giuntoli ha dato completa carta bianca per salvare il salvabile in questa stagione che è ormai qualcosa di molto simile a un film dell’horror. Ma De Laurentiis (che è da un paio di settimane a letto con l’influenza) ha piena fiducia nel lavoro di Gattuso: sa che è solo questione di tempo e di pazienza per poter vedere i risultati che si aspetta arrivino prima o poi. Sa pure che non era semplice scrollarsi di dosso le scorie della gestione di Ancelotti. Ieri ha avuto un segnale di cambio di rotta: la squadra che ha chiesto di andare in ritiro. Ora c’è la Lazio: Gattuso ha bisogno di tre punti per poter far cambiare rotta alla squadra. Sta cercando di porre rimedio ai danni della gestione Ancelotti: ha bisogno di tempo. E De Laurentiis è intenzionato a dargliene. Fonte: Il Mattino