Si salva solo chi non c’era in campo. Due su 14: i voti de Il Mattino

Il Mattino dà i numeri!

Difficile trovare il bandolo della matassa di un Napoli che in campo non c’è mai. Di idee offensive nemmeno l’ombra, ma è la fase difensiva a preoccupare perché il Napoli dimostra una vulnerabilità disarmante. Luperto terzino va a vento, Di Lorenzo centrale fatica a trovare la posizione. E poi i centrocampisti con Allan che non lotta su un pallone ed esce anche stizzito per il cambio nella ripresa. Poco alla volta si arriva all’attacco dove a parte la voglia di Insigne si fa fatica a salvare qualcosa, perché la solitudine della quale soffre Milik non lo aiuta a ritrovare la porta e se stesso. Anche i cambi servono a poco, perché Demme ancora non è entrato nel gioco del Napoli, mentre Lozano e Llorente giocano a fare i fantasmi.



6,5 OSPINA

6 HYSAJ



5,5 MANOLAS



5 DI LORENZO



4 LUPERTO



4 ALLAN



5 FABIAN RUIZ



4,5 ZIELINSKI



4 CALLEJON



4,5 MILIK



5 INSIGNE



5,5 DIEMME

4,5 LOZANO



4,5 LLORENTE



4,5 GATTUSO