Juventus, infortunio per Alex Sandro: a rischio per il Napoli?

Ancora un infortunio nella Juventus! Durante il match con il Parma Alex Sandro è uscito dal campo al 20′ min del primo tempo per un problema muscolare ed è stato sostituto da Danilo. Stando alle prime ricostruzioni di Sky Sport il giocatore ha subito una botta al costato durante il riscaldamento, ha avvertito alcune fitte e ha chiesto il cambio per problemi respiratori. Le condizioni del terzino restano comunque da valutare ed è in dubbio per la sfida contro il Napoli di settimana prossima