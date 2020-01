CdS Campania – “NAPOLI DA PIANGERE, INCUBO SENZA FINE”

La prima pagina del Corriere dello Sport edizione Campania

Stavolta, contro la Fiorentina dei giovani spietati, non è stata questione di errori individuali. Del gesto scellerato di un singolo. No, non ha funzionato proprio nulla nel Napoli che si è infilato in un tunnel dal quale non vede più luce. Dal 14 dicembre, l’alba dell’era Gattuso, una vittoria soltanto contro il Sassuolo e quattro sconfitte, di cui tre al San Paolo. Considerando il ko contro il Bologna, al capolinea della gestione Ancelotti, il Napoli ha collezionato il quarto stop interno in cinque partite. Roba da retrocessione, altro che zona Champions. Fonte: CdS