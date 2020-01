Fabian da protagonista indiscusso a oggetto misterioso

STAGIONE DIFFICILE

Una stagione finora difficile per Fabian Ruiz, decisamente al di sotto rispetto al suo standard di rendimento nel primo anno in maglia azzurra quando fu uno dei migliori in assoluto, una stagione magica chiusa con l’Europeo under 21 vinto in estate con la Spagna da assoluto protagonista. Un’annata di grande spessore che ha suscitato le attenzioni nel mercato estivo anche dei due squadroni spagnoli, il Real Madrid e il Barcellona. L’ex centrocampista del Betis Siviglia quest’anno, invece, è finito risucchiato nella crisi del Napoli e non è riuscito a ripetersi. Avrà tempo per riprendersi, c’è un intero girone di ritorno e potrà cambiare il trend a cominciare dal match di stasera al San Paolo contro la Fiorentina. Fonte: Il Mattino