Serie B: Clamoroso 4-4 al Picchi, vittoria della Juve Stabia

Sabato 18 gennaio ore 15:00

Cremonese-Venezia 0-0

Juve Stabia-Empoli 1-0 Forte (J) 6′

Livorno-Entella 4-4 Murilo (L) 9′, Braken (L) 21′, Rocca (L) rig. 42′, Schenetti (E) rig. 47′, Poli (E) 77′, De Luca (E) 89′, Marras (L) 91′, Pellizzer (E) 96′

Trapani-Ascoli 3-1 Pettinari (T) 6′ 66′, Morosini (A) 32′, Luperini (T) 81′

Cremonese-Venezia. La prima occasione del match arriva al 2′ col tentativo in spaccata di Modolo respinto da Lezzerini. Al 14′ Clayton salva col piede in due occasioni ravvicinate di Aramu e Ceccaroni. Col passare dei minuti le due squadre faticano a creare presupposti pericolosi. Nel finale id gara Casale riceve palla e calcia dall’interno dell’area ma Ravanelli respinge col corpo chiudendo il primo tempo sullo 0-0. Nella seconda frazione la Cremonese resta in 10 per l’espulsione di Claiton che riceve il secondo giallo. Al 60′ Montalto direttamente su punizione col mancino sfiora il palo. Al 71′ Valzania in spaccata cerca il goal da distanza ravvicinata ma Lezzerini si dimostra provvidenziale. Nel finale il Venezia ci prova con Casale che sfiora il palo ma al triplice fischio la sfida termina senza reti.

Juve Stabia-Empoli. Già al 6′ la sfida si sblocca col preciso colpo di testa di Forte sul cross col contagiri di Calò. Al 23′ sugli sviluppi di un piazzato Maietta di testa impegna Russo che in volo sventa la minaccia. Nel finale di tempo non arriva il pareggio empolese così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 campano. Nei secondi 45 minuti Bifulco serve Mallamo che calcia di prima intenzione ma Romagnoli si oppone col corpo. I ritmi non sono altissimi così entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose. All’80’ Rossi anticipa tutti di testa mancando il bersaglio di un soffio chiudendo la contesa con la vittoria campana.

Livorno-Entella. Al 9′ i toscani si portano in vantaggio col tap-in di Murilo che sfrutta la respinta del palo sul tiro precedente di Murilo. Al 21′ Braken all’altezza del dischetto col mancino raddoppia le marcature. Al 42′ arriva anche il tris livornese con Rocca che dagli undici metri non perdona, nel recupero Schenetti prova ad accorciare le distanze trasformando un penalty che chiude i primi 45 minuti sul 3-1 toscano. Nella ripresa l‘Entella attacca a testa bassa e al 78′ Poli realizza il 3-2 accorciando le distanze. I liguri sono scatenati e all’89’ De Luca sigla il clamoroso 3-3 con una pregevole girata. Nel recupero però i livornesi calano il poker col diagonale mancino di Marras per il 4-3 toscano. La sfida continua a regalare emozioni e prima al 93′ Schenetti lascia l’Entella in 10 e poi al 96′ Pellizzer sigla il definitivo 4-4.

Trapani-Ascoli. Già al 6′ i siciliani si portano in vantaggio con Pettinari che trafigge Leali con un preciso diagonale. Col passare dei minuti la squadra marchigiana cerca la reazione e al 32′ arriva il pareggio bianconero con Morosini che scambia con Da Cruz e calcia nell’angolino per l’1-1 che chiude la prima frazione. Nel secondo tempo Grillo riceve il secondo giallo lasciando il Trapani in inferiorità numerica. Al 66′ Pettinari sigla la personale doppietta con un colpo di testa perentorio riportando in vantaggio il Trapani. Continua a spingere la squadra di casa e all’81’ Luperini realizza il tris con una conclusione ravvicinata chiudendo la sfida sul 3-1 dei padroni di casa.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 46-Pordenone 35-Crotone 31-Entella 30-Cittadella 29-Frosinone 28-Perugia 27-Ascoli 27–Juve Stabia 27-Pescara 26-Salernitana 26-Chievo 26-Spezia 24*-Pisa 24-Venezia 23-Empoli 23–Cremonese 22*-Cosenza 20-Trapani 18-Livorno 13

*Una gara da recuperare