Gattuso: “Fabian Ruiz è un giocatore di grande valore”

IL RUOLO DI PLAYMAKER

«Fabian Ruiz è un giocatore di grandissimo valore e sta giocando molto bene: può sbagliare un qualcosa perché fa un tocco in più ma esprime sempre grandi qualità. Se vogliamo vedere un giocatore dinamico che chiude per 90 minuti e va a pressare in modo sistematico non è cosi perché non sono le sue caratteristiche: in quella posizione si sa muovere ma non è il suo ruolo, però mi piace perché fa girare la squadra», ha spiegato il tecnico in conferenza stampa.

Lo spagnolo, insomma, si sta impegnando da playmaker ma per caratteristiche nel modulo del nuovo allenatore è più funzionale da mezzala, sia destra che sinistra, e giocherà in questa posizione. Intanto, contro la Fiorentina toccherà ancora a lui guidare il reparto e si confronterà con un reparto molto attrezzato come quello dei viola a centrocampo: il regista è Pulgar e da mezzali giocano Benassi e Castrovilli. Fonte: Il Mattino