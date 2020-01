Ghoulam, si valuta anche l’opzione del prestito semestrale

Il mercato del Napoli sembra sia destinato a proseguire, ma le caselle “vuote” scarseggiano e per continuare ad incrementare la rosa, ci sarà bisogno di sistemare alcuni esuberi o giocatori poco utilizzati. E’ il caso di Ghoulam. Il difensore algerino, martoriato da una serie di complicazioni fisiche, ha deciso di restare a Napoli, giocarsi le sue chance in maglia azzurra, ma come riportato oggi da Tuttosport, per lui potrebbe aprirsi un’ipotesi ulteriore, un prestito di sei mesi. Si legge: “Per l’esterno sinistro “basso” bisognerà capire se Ghoulam andrà altrove per giocare 6 mesi in prestito. Circostanza complessa, perché l’algerino percepirà dal Napoli altri 2 milioni fino a giugno e nessuna società investirà questo danaro per un calciatore tutto da verificare sotto l’aspetto atletico”