Doppio ex G. Galli: “Al Napoli gira tutto storto; ero convinto di Ancelotti”

Ci sono due partite speciali per Giovanni Galli, ex portiere campione del mondo e sono Napoli-Milan e Napoli-Fiorentina. «Diciamo che da quando ho smesso di giocare, ho un debole per la Viola, nel senso che faccio il tifo. Del resto, ho indossato da calciatore la maglia per 14 anni, facendo poi il dirigente con Della Valle. Sono toscano e vivo a Firenze, mi pare una cosa abbastanza logica».

Questa volta al San Paolo è una sfida tra formazioni disperate. «Entrambe sono reduci dalla vittoria di Coppa Italia ma il campionato è un’altra cosa. Gattuso e il Napoli avranno addosso maggior pressione perché giocano in casa, questo non significa che la Fiorentina scenderà in campo più spensierata. L’ho vista rigenerata dalla cura Iachini, attenta tatticamente, a cinque in difesa concede poco o niente. E sta bene di morale: due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare dicono che il nuovo allenatore ha messo il gruppo sulla strada giusta».

Deluso dal Napoli? «Gli gira tutto storto, non è la sua stagione, basta vedere come ha perso con la Lazio. Ho una mia teoria sugli azzurri: hanno iniziato a perdere certezze due anni fa, battendo in casa sua la Juventus ma perdendo proprio a Firenze lo scudetto. È stata quella sconfitta a segnare la fine del ciclo».

Pochi sanno del’amicizia di Galli con Sarri: i due lavorarono insieme al Verona. «Consigliai al presidente del Verona, Arvedi, di ingaggiare Maurizio per impostare in anticipo il lavoro per l’anno successivo. Dopo le prime sconfitte, Sarri venne esonerato a mia insaputa e allora, per coerenza, presentai le dimissioni da dirigente».

Si aspettava di più da Ancelotti? «Ero certo che avrebbe fatto bene. Ma non immaginavo le difficoltà incontrate a inizio stagione: era diventato impossibile combattere contro ogni tipo di avversità».

