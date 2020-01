Tutto procede e viaggia spedito, pronta la firma di Allan: i dettagli

Dopo un bel tira e molla, non ancora finito, pare si sia giunti quasi al termine della vicenda Allan. Andò male sul serio l’incontro nei pressi della prima con il Liverpool al San Paolo, un po’ meglio le successive telefonate e piuttosto bene il secondo faccia a faccia, un attimo prima dell’esonero di Carletto. Tutto procede, insomma, viaggia spedito (si parla di un ritocco fino a 3 milioni a scalare): ma, come dicevamo, ora spetta alla stagione del Napoli vivere un’impennata.

A cominciare dalla partita in programma oggi con la Fiorentina: urge una vittoria. Necessariamente. E poi, martedì testa ai quarti di Coppa Italia con la Lazio e cinque giorni dopo alla sfida con la Juve: tris al San Paolo che Allan, c’è da scommetterci, vivrà per intero. Sì: Gattuso non farà a meno di lui a centrocampo, per equilibri e sostanza, e il brasiliano non se le perderebbe mai. Anche perché, contratto a parte, c’è la Nazionale da riconquistare: la Seleçao, sì, vissuta e momentaneamente archiviata. La vita è fatti di momenti. La vita cambia in fretta: anno nuovo, Allan nuovo.