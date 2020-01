DAZN – L’analisi dello studio sul momento di un Napoli monotematico

L’analisi dello studio Dazn su un Napoli monotematico – I numeri di Gattuso sono impietosi, tanti gol subiti ed una media punti nettamente inferiore rispetto a quella di Ancelotti. Contro la Lazio c’era stato un segnale incoraggiante, oggi un passo indietro veramente significativo. Il possesso palla è sempre a favore degli azzurri, ma è sterile e poi, c’è da dire che ormai se “blocchi” Insigne e prevedi il movimento della coppia Insigne-Callejon, hai fatto metà del lavoro. In più, gli attaccanti azzurri, sono sempre spalle alla porta. Le catene difensive non funzionano, bisogna lavorare, soprattutto in difesa e sull’ organizzazione di gioco. La fortuna non aiuta il Napoli, ma è dal dopo Salisburgo che la situazione sta precipitando e l’alibi della sfortuna non regge, certo, anche la situazione degli infortunati non viene in soccorso a Gattuso.