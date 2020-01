SERIE A – Napoli-Fiorentina 0-2, il top e i flop della squadra azzurra

Dopo la sconfitta contro la Lazio, ma il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, il Napoli cercava altre risposte dal campo contro la Fiorentina, ma gli avversari partono più decisi. Castrovilli è una spina nel fianco, sfiora il gol, ma poi contribuisce alla rete di Chiesa, mal piazzata la difesa azzurra. I partenopei, dopo aver rischiato il raddoppio, ha l’occasione per pareggiare, ma incredibilmente Callejon spreca da pochi passi. Nel secondo tempo Insigne coglie il palo, ma è l’ultimo segnale di vita del Napoli. Prima Ospina salva su Chiesa, ma nulla può sul tiro a giro di Vlahovic. Nel finale poco da aggiungere se non le lacrime dei tifosi e la rabbia al grido “Vergogna”. Classifica per gli azzurri ora davvero allarmante e rischia di precipitare nelle prossime settimane. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Ospina 6,5 – Se il passivo del Napoli questa sera non è pesante, lo deve al suo portiere che ha evitato per almeno tre volte che la sconfitta fosse netta. Super su Chiesa ad inizio ripresa, nulla sulle due reti dei viola.

Flop

Luperto 4 – Il difensore classe ’96 di Lecce sia da terzino sinistro che da difensore centrale, è stato davvero disastroso. Male su Castrovilli che lo fa crossare e pessimo su Vlahovic. Nel complesso sempre incerto e quindi davvero una partita da dimenticare.

Di Lorenzo 4,5 – Da quando gioca da difensore centrale l’ex Empoli è calato nel rendimento. Sua la colpa del gol di Chiesa, poi quando viene spostato sulla fascia non incide come suo solito. Involuto ma in parte non è colpa sua.

Hysaj 5 – Il laterale albanese sul piano dell’impegno non sii può dire nulla, ma è evidente che sulla sinistra è un pesce fuor d’acqua. Non si salva neanche dal marasma azzurro.

Allan 4,5 – Le ultime prove del brasiliano avevano dato segnali incoraggianti, sul piano dell’impegno, ma stasera è tornato lento e perde molti palloni. L’occasione di inizio ripresa dove si imbuca centralmente non mostra reattività. Esce dal campo e rientra negli spogliatoi con rabbia.

Fabian Ruiz 4,5 – Lo spagnolo patisce il ruolo di regista, però certamente il suo valore quest’anno si è visto molto poco. Unico spunto il cross per Callejon, troppo poco, poi entra nell’imbuto della Fiorentina e soffre maledettamente.

Zielinski 5,5 – Il polacco non ha ripetuto le partite precedenti, ma almeno cerca di dare qualcosa, soprattutto nel primo tempo. Sfortunato il tiro che termina di poco sul fondo. Non incide ma almeno lotta.

Callejon 4 – La partita dell’ex Real Madrid ed Espanyol poteva cambiare sul colpo di testa da pochi passi, ma incredibilmente spreca da ottima posizione. Per il resto resta nell’oblio ed esce tra i fischi.

Milik 4,5 – Come con la Lazio il polacco non riceve palloni, questo è vero, ma sembra abulico in zona gol. Solo una mezza occasione sullo 0-0, poi poco o nulla da segnalare.

Insigne 5,5 – Il capitano del Napoli, come per Zielinski, nulla da dire per impegno e generosità, anzi sfortunato sul palo, ma davvero non come nelle gare precedenti. Cerca di incoraggiare il pubblico, però predica nel deserto.

A cura di Alessandro Sacco