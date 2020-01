DAZN – Iachini: “In 18-19 giorni i ragazzi hanno capito ciò che volevo”

Mister Iachini, allenatore della Fiorentina, interviene ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria viola al San Paolo contro il Napoli: “I ragazzi sono stati bravissimi alla terza partita in una settimana. Grande prestazione per organizzazione e mentalità, sono riusciti a metterci il cuore per una vittoria che davvero era importante. Sono frutti del lavoro che stiamo svolgendo insieme, è la strada giusta. Riempiamo bene l’area di rigore, creiamo buoni presupposti che non sempre realizziamo, ma con una squadra così giovane, va bene così. Sono 18-19 giorni che lavoriamo insieme ed i ragazzi sono stati bravi a recepire quello che gli chiedevo e gli chiedo. Adesso per fare un ulteriore salto di qualità dobbiamo lavorare sugli inserimenti dei centrocampisti, perchè non voglio solo i gol degli attaccanti”