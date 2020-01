Continua l’emergenza difensiva per Gattuso: Luperto scalda i motori

In difesa è emergenza piena per Gattuso. Maksimovic e Koulibaly sono indisponibili, anche Ghoulam è ancora fuori gioco, Mario Rui è squalificato. Uomini contati contro la Fiorentina per il tecnico azzurro che almeno ritrova Luperto, che giocherà da centrale in coppia con Manolas, Di Lorenzo torna così terzino destro, mentre a sinistra toccherà a Hysaj , in netta ripresa. Proseguirà oggi nella rifinitura a Castel Volturno il lavoro dell’allenatore su questa linea a quattro per mettere a punto i meccanismi per la sfida di domani sera contro i viola al San Paolo. Da migliorare c’è soprattutto la tenuta difensiva del Napoli visti i numeri decisamente negativi del girone di andata.

L’ORA DI LUPERTO

Compattezza, equilibrio e l’importanza della fase difensiva di tutta la squadra. Questi i concetti sui quali sta lavorando fin dal primo giorno il nuovo allenatore. Ma andranno ovvia-mente limitati gli errori dei singoli difensori che hanno condannato più volte il Napoli in questo campionato. Una difesa inedita, quindi, contro la squadra di Iachini reduce da una vittoria importantissima per il morale contro la Spal con un gol nel finale di Pezzella. In attacco è prevista la coppia di attacco formata da Chiesa e dal neoacquisto Cutrone. Una prova importante in maniera particolare per Luperto che farà il suo esordio con Gattuso dopo essere stato costretto al forfait all’ultimo momento nel match di coppa Italia con il Perugia per l’influenza. A guidare il reparto sarà Manolas. Il difensore greco apparso in crescita contro la Lazio. Dopo l’errore commesso contro l’Inter in occasione della rete di Lautaro, la terza dei nerazzurri al San Paolo. Fonte: Il Mattino