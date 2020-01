Mistero Mertens: per Lieven Maesschalck è guarito ma starà ai box altri 10 giorni

Lieven Maesschalck, fisioterapista e fondatore della clinica belga Move to Cure, lo ha restituito «guarito». Almeno così Mertens ha comunicato allo staff medico del Napoli che ieri lo ha rivisto dopo più di una settimana di cure personali ad Anversa. Ma nessun miracolo: i tempi di recuperano restano gli stessi che era stati fissati prima della sua partenza, ovvero almeno altri 8-10 giorni. Insomma, Mertens potrebbe andare in panchina con la Juventus, tranne ulteriori intoppi che riabilitazioni di questo tipo possono riservare in ogni momento. Il risentimento all’adduttore, che ne influenza umore e rendimento, è comunque da parte. Anche se il belga ieri si è ancora allenato per conto suo. Come continuerà a fare in queste ore. Fonte: Il Mattino