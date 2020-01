Le uscite: Gaetano sempre più vicino alla Cremonese

Giuntoli lavora anche ad altre due uscite: quella di Gianluca Gaetano e quella di Amin Younes. Per il classe 2000, alla prima stagione tra i pro, è duello in B tra Cremonese e Frosinone, con i grigiorossi molto in vantaggio rispetto ai ciociari, anche per la centralità che vogliono destinare al baby proveniente dal vivaio: la prossima settimana potrebbe arrivare l’assalto decisivo per trasferire il prestito in serie B. Per il tedesco si attendono notizie da Torino, sembra che piaccia molto a Mazzarri (se dovesse partire Iago Falque).

Il Mattino