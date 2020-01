L’affare dell’estate? Sarà Dries Mertens, col Napoli il problema è il bonus

Gli avvocati che curano gli interessi di Mertens sperano in un colpo di coda nel mercato di gennaio: ma al momento nessuno ha ancora bussato alla porta del Napoli. Il prezzo per darlo via? Ovvio che pesa molto nella valutazione il fatto che a giugno si libera a parametro zero. Sarà uno degli affari dell’estate. Insomma, per 7-10 milioni Mertens potrebbe essere ceduto già in questa sessione invernale, senza che De Laurentiis alzi un muro. Ovvio che il Napoli non pensa di svenderlo: è sicuro che Mertens si comporterà con la stessa professionalità di Pepe Reina, che pure rimase fino all’ultimo giorno di contratto dando l’anima per i compagni e i tifosi. Peraltro, ha degli stimoli particolari: perché ha il desiderio di scavalcare Hamsik in testa alla classifica dei marcatori all time del club azzurro. Ora è a quota 118 contro i 121 di Marekiaro. D’altronde, queste settimane che portano alla fine della sessione di gennaio di mercato, lo aiuteranno a capire anche chi sono i suoi estimatori. A febbraio, magari, potrebbe tornare sui suoi passi e tornare a discutere l’eventuale offerta del Napoli che prevede un biennale da 3,5 milioni (quindi qualcosa in meno rispetto al suo attuale ingaggio). Il vero intoppo è il «bonus» che Mertens vorrebbe al momento dell’eventuale firma: circa 5,5 milioni di euro. Fonte: Il mattino