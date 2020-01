D. Ospina a Sky: “Il mio ruolo? A volta sei eroe, altre invece sei colpevole”

Il Napoli continua la preparazione in vista della sfida contro la Fiorentina di sabato sera allo stadio San Paolo alle ore 20,45. Ai microfoni di Sky è intervenuto il portiere degli azzurri David Ospina. “Chi occupa il mio ruolo sa bene che in alcuni momenti sei un eroe, in altri invece sei colpevole, l’importante è restare con i piedi per terra e proseguire nel lavoro. Stiamo facendo bene, la squadra ha preso fiducia. Con la Lazio abbiamo fatto tante cose buone, bisogna continuare su questa strada. La cosa più importante è cominciare a vincere le partite, così diventa tutto più facile. In questo girone di ritorno dobbiamo guadagnare punti. Il girone d’andata è stato complicato per tutti, ma abbiamo grandissimi giocatori e dobbiamo far bene. Prima di essere portiere ero un attaccante, poi sono diventato portiere. Ma mi è sempre piaciuto giocare con i piedi, anche quando sono in vacanza gioco con gli amici e non vado in porta, ma davanti. In Sudamerica giochiamo tanto con i piedi, io metto questa caratteristica a disposizione dell’allenatore e della squadra. Meret? Alex è un ragazzo stupendo, mi piace lavorare con lui e Karnezis. Alex ha una qualità immensa, ha la condizione per arrivare in alto ma in Italia ce ne sono tanti buoni, come Donnarumma e Sirigu. Il Napoli ha un portiere che ha grandissima condizione e che arriverà molto in alto se continuerà a lavorare bene. Su Gattuso dico che quando giocava aveva una grinta e da allenatore ci trasmette la giusta grinta. Ora tocca a noi ripagarlo con prestazioni e risultati positivi. Il San Paolo? Sappiamo che non vinciamo da tempo, questo ci mette pressione, però ci auguriamo di avere la gente dalla nostra parte. Infine sabato contro la Fiorentina vogliamo vincere a tutti i costi”.

La Redazione