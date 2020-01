Ultime Castel Volturno – Fastidio per Meret, Luperto rientra in gruppo. Primo allenamento per Lobotka

Il Napoli ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida di sabato 18 Gennaio alle ore 20,45 al San Paolo contro la Fiorentina. La squadra si è divisa in due gruppi: da un lato lavoro di scarico in palestra, mentre dall’altra tra torelli ed esercitazione di attivazione. Infine seduta tecnico-tattica con chiusura di partitella a campo ridotto. Lavoro personalizzato per Koulibaly, Mertens e Karnezis. Ghoulam si è allenato in parte con il gruppo, in parte personalizzato. Terapie per Maksimovic, problemi al fianco sinistro per Meret, infine torna in gruppo Luperto. Primo allenamento a Castel Volturno per il neo arrivato Lobotka.

La Redazione