La vittoria col Perugia è servita per il morale: Ospina e Insigne su tutti

Successo tonificante per il morale, il Napoli rompe l’incantesimo San Paolo e va avanti in Coppa Italia. Nei quarti di finale affronterà la Lazio ancora a Fuorigrotta. Conferme dei progressi della squadra azzurra, sia pure contro una formazione di Serie B. Un’altra nota positiva rappresentata dal fatto finalmente di non aver preso gol e in tal senso preziosissimo è stato l’apporto di Ospina con il rigore parato a Iemmello. Protagonista Insigne che conferma di aver superato il momento più buio e che con il nuovo allenatore sta ritrovando le sue giocate migliori nel suo ruolo preferito di esterno sinistro del tridente di attacco. Squadra più robusta quella azzurra, meno errori gratuiti e un assetto più equilibrato. Una vittoria di sostanza importante per rafforzare le convinzioni in vista delle prossime due partite consecutive al San Paolo contro Fiorentina e Juventus. Fonte: Il Mattino