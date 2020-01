SKY – Domani ci sarà l’ufficialità di Lobotka al Napoli. Sorpasso Fiorentina su Amrabat

Nel corso del programma di Sky Sport “E’ sempre calciomercato l’originale”, il giornalista Gianluca Di Marzio aggiorna sulle strategie dei partenopei e non solo. “Lobotka? Lui ha già fatto le visite mediche a Villa Stuart e visitato la città, nella giornata di domani ci sarà l’ufficialità da parte del club azzurro. Su Amrabat, alla fine non andrà ne all’Inter e ne alla società di De Laurentiis, ma a Giugno alla Fiorentina. Il club viola ha fatto un’offerta più convincente delle altre due società, ora dovrà convincere l’Hellas Verona”. Anche calciomercato.com conferma su Lobotka, domani mattina sarà in sede a Castel Volturno, per la firma, risolti anche gli ultimi dettagli, compreso i diritti d’immagine.

La Redazione