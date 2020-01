Il Napoli dopo la vittoria col Perugia: “Insigne freddo, riscatto di Ospina”

Il Napoli batte il Perugia e passa ai quarti di finale di Coppa Italia. Doppietta di Insigne, freddo, implacabile, sicuro e preciso due volte su rigore. Non era semplice, i penalty vanno segnati e Lorenzo ne piazza uno in un angolo e uno nell’altro con assoluta autorevolezza. Poi è Ospina che trasforma la nemesi in riscatto e para il rigore del Perugia nel recupero del primo tempo. Ci voleva una scarica di entusiasmo per il portiere colombiano. Nella ripresa è buona amministrazione, col debutto di Demme e con una prestazione a velocità di crociera che legittima successo e qualificazione. Adesso ai quarti arriverà la vincente tra Lazio e Cremonese. Intanto si ricomincia in campionato sabato sera al San Paolo contro la Fiorentina. L’avventura continua…