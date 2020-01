Il mercato azzurro tra cessioni e rinnovi di contratto

LE CESSIONI

Tonelli è vicino alla Sampdoria, il discorso è ripreso dopo il rallentamento della scorsa settimana: per il difensore centrale, mai impiegato in questa stagione, si tratterebbe di un ritorno nella squadra blucerchiata. In uscita c’è anche il tedesco Younes, diversi club di Bundseliga lo stanno seguendo e le situazioni potrebbero decollare sul finire del mercato di gennaio. Se l’ex attaccante dell’Ajax andasse via potrebbe invece restare in gruppo lo spagnolo Llorente, anche se per lui si continuano a monitorare eventuali soluzioni in prestito. L’idea di uno scambio con Politano dell’Inter non ha avuto seguito perché all’esterno nerazzurro si sono interessati anche il Milan, la Roma e anche la Fiorentina. Ma il discorso con l’esterno, già seguito in passato dal Napoli quando giocava nel Sassuolo, potrebbe anche riaprirsi più avanti.

I RINNOVI

Sul tavolo sono aperti diversi discorsi relativi ai rinnovi. La trattativa più avviata è quella con il difensore serbo Maksimovic che a breve dovrebbe prolungare l’intesa con il club azzurro. A buon punto anche quelle con Zielinski e Milik ma con i due polacchi c’è ancora da trovare la piena convergenza su tutti gli aspetti per poter arrivare alle firme. Fonte: Il Mattino