Coppa Italia – Inter-Cagliari: Formazioni Ufficiali: Nainggolan torna a San Siro

A San Siro va in scena la sfida, valevole per gli ottavi di Coppa Italia, tra Inter e Cagliari. I ragazzi di Conte proveranno a far valere il fattore campo per approdare ai quarti col rientro dal 1′ di Sanchez. Invece i ragazzi id Maran, dopo il KO in Serie A contro il Milan di Ibra, proveranno a fare lo sgambetto ai nerazzurri. Il tecnico dei sardi si affida a Cerri in avanti, ma soprattutto il Ninja Nainggolan torna da ex al Meazza.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic, Godìn, Ranocchia, Skriniar, Lazaro, Barella, Brozovic, Valero, Dimarco, Sanchez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, De Vrij, Pirola, Biraghi, Bastoni, Candreva, Sensi, Agoume, Esposito, Martinez. Allenatore: Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen, Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis, Oliva, Nandez, Ionita, Castro, Nainggolan, Cerri. A disposizione: Cragno, Rafael, Pellegrini, Klavan, Rog, Cigarini, Birsa, Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

Arbitro: Chiffi.