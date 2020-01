Il Barça dovrà fare a meno di Suarez, ma Leo Messi scalda i motori

L’AVVERSARIO CHAMPIONS

Una brutta notizia per Luis Suarez e il Barcellona, una buona notizia per il Napoli. Questo perché i prossimi avversari in Champions League degli azzurri perderanno per un lungo periodo Luis Suarez, attaccante uruguaiano tra i migliori di questa stagione.

IL KO

Suarez si è sottoposto ieri a un intervento al legamento del ginocchio che, come comunicato dal club, ha avuto alcune complicazioni con il calciatore che dovrà star fermo almeno per quattro mesi. Non esattamente il massimo per i catalani che stanno vivendo un momento difficile e che adesso dovranno fare a meno del Pistolero in vista non solo del doppio confronto in Champions con il Napoli, ma anche della volata per il titolo in Spagna che li vede impegnati in un testa a testa con il Real Madrid. Certo, avere ritrovato il miglior Messi è già una grande notizia per i blaugrana che fino a qualche mese fa erano alle prese con i problemi fisici della Pulce, ma adesso possono stare tranquilli visto che il fenomeno argentino è tornato a giocare sui suoi consueti livelli altissimi.

TURNOVER

Senza Suarez i piani di gioco del Barcellona certamente cambieranno perché l’uruguaiano rappresenta il terminale offensivo più pericoloso e prolifico della squadra. In assenza di Suarez, allora, il peso dell’attacco si sposterà tutto sulle spalle di Messi e di Griezmann, in attesa che Dembelè possa trovare la sua definitiva consacrazione con la maglia del Barcellona visto che dal suo arrivo due anni fa ancora non è riuscito a lasciare un segno indelebile del suo passaggio. Fonte: Il Mattino