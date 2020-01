Castelli: “Il campo mi è sembrato assolutamente adeguato”

L’agronomo della Lega, Giovanni Castelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Campo colpevole degli infortuni di Zaniolo e Demiral? Non ero all’Olimpico quindi non sono in grado di contestualizzare la condizione reale del campo. Ma in termini generali non è la prima volta che ci sono partite a seguire. Tra l’altro al San Siro domani sera gioca l’Inter. Dopodomani gioca il Milan la Coppa Italia. Di per sé, la situazione può essere penalizzante, ma non escludente. La partita non è avvenuta con terreno danneggiato per calamità naturali. Non ci sono motivi per supporre un decadimento così importante. Non si può escludere nulla. Ma è chiaro che se in un metro quadro di campo c’è una situazione particolare, potrebbe essere stato influente, come potrebbe non esserlo”.

Ha aggiunto: “Non va necessariamente accostato ad un decadimento dovuto alla partita giocata il giorno prima. Quando la Roma e la Lazio o l’Inter e il Milan ospitano l’allenamento della squadra ospite per le partite UEFA e il giorno successivamente la partita. Un allenamento in alcune circostanze è anche più invasivo di una partita. In inverno sicuramente il campo è meno prestante rispetto alla Primavera. Alcuni giocatori utilizzano tacchetti a prescindere dalle condizioni del campo e climatiche. Sono restii nei confronti della situazione del campo. All’Olimpico il campo mi è sembrato assolutamente adeguato, forse non era neanche così evidente l’apprensione di dover uniformare tacchetti diversi a quelli utilizzati”.

Infine: “Non posso parlare dell’Olimpico non avendolo calpestato, andrò a vederlo, ma è chiaro che nella misura in cui ci sono due partite di seguito. Se il campo nella prima partita era ottimo, c’è stato il tempo per riparare i danni da gioco: erba strappata, qualche zolla. L’unica cosa che può causare un decadimento del campo è che non c’è stata manutenzione. Ma conoscendoli non è andata così”.