DIFESA – Contro la Fiorentina speranza di recuperare Koulibaly

Il Napoli ha in testa la sfida contro il Perugia per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma non va sottovalutato anche la Fiorentina. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, aggiornano sulle condizioni di Koulibaly e Maksimovic, per il serbo difficile che possa esserci contro i viola, mentre una speranza di vedere il senegalese contro i ragazzi di Iachini. Domani invece spazio a Luperto dal primo minuto contro gli umbri con Mario Rui che giocherà in Coppa Italia, visto la squalifica in campionato. Infine Ghoulam dovrebbe essere abile e arruolato contro la Fiorentina.

La Redazione