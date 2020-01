Sabatini: “Gli arrivi di Demme e Lobotka preannunciano una cessione”

Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del momento azzurro: “Ma perché prende Demme e Lobotka insieme? Hanno le stesse caratteristiche. Preannunciano qualche cessione eccellente, perché se arrivano due centrocampisti qualcuno parte. Mi sembra un mercato un po’ così. Tutto però passa in secondo piano rispetto allo scontro legale in corso tra presidente e squadra. In una situazione del genere il mercato non cambia niente”.