Modugno:”Sarà una prova importante per il Napoli .La Lazio ha tanta qualità”

L’intervento del giornalista Sky ,Francesco Modugno, sulla sfida del Napoli contro la Lazio:

“Il Napoli affronta una squadra in forma che vince da diverse partite.Non sarà di certo una sfida facile,soprattutto perchè la Lazio ha giocatori veloci che possono far male.Il Napoli dal canto suo mostra segnali di ripresa. Gattuso è qui da un mese e qualche passo in avanti si è visto anche nella sconfitta contro l’inter.Gli azzurri si sono rinforzati a centrocampo ma oggi i due arrivi non potranno essere della gara.Sarà una prova importante per il Napoli e soprattutto per Gattuso per certificare il lavoro fin ora svolto”.