Gennaro Gattuso: “La classifica mi impone di non avere un sorriso da ebete”

Ieri a Castel Volturno, all’interno della sala stampa, è intervenuto il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso che ha presentato la sfida di oggi allo stadio Olimpico e analizzare il momento della squadra. “Dal Parma all’Inter si sono fatti importanti passi in avanti, meno ripartenze subite contro l’Inter, ma ancora si vede che la palla scotta in certi momenti della gara. La Lazio? Sono la squadra più in forma del campionato, ma è anche la compagine che è partita male, quindi da loro dobbiamo prendere esempio. Su Meret e Ospina dico che contro i biancocelesti giocherà il colombiano, ma le gerarchie sono quelle, però Alex non sarà rischiato. Stesso discorso vale per Koulibaly che clinicamente è guarito, ma preferisco non rischiarlo per timore di ricadute. A centrocampo? Oggi vedrete chi ci sarà dal primo minuto, mentre su Lobotka e Demme non ne parlo per rispetto dei ragazzi che ho. Questo gruppo segue me e lo staff con grande dedizione, se mi prendono per il culo ve lo direi senza problemi, senza dimenticare che stiamo crescendo fisicamente. Su Elmas dico che diventerà fortissimo, ma forse è uno spinge troppo in avanti, perciò al momento non è titolare. Perchè non sorrido in questo momento? La classifica in questo momento non me lo consente, anzi c’è poco da stare allegri. Preferisco pensare al campo e ridare serenità all’ambiente, che avere un sorriso da ebete. Un paio di risultati positivi e la squadra tornerà a correre”.

La Redazione