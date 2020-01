Il Napoli consiglia a Ghoulam di cercare casa altrove

Uno entra e uno esce, a volte: o anche no. Perché ci sono scelte – dure e dolorose – cui si è costretti. C’è un buco a sinistra, sulla fascia, sulla linea difensiva, e si è aperto due anni fa, quando Faouzi Ghoulam, all’epoca uno dei più eleganti interpreti al mondo del ruolo, è andato a sbattere contro la sfortuna e ci ha rimesso i legamenti. Poi la rotula: tre interventi in serie, senza più riuscire ad essere ciò ch’era stato e che il Napoli rimpiange. Però c’è stata chiarezza, nonostante la complessità di un contratto nel quale figura un ingaggio robusto (quattro milioni di euro) e bonus sontuosi (intorno ai dodici milioni di euro) strappati dal suo procuratore, Jorge Mendes, per rinnovare, proprio poco prima dell’infortunio. Il Napoli ha suggerito a Ghoulam di rilanciarsi altrove, se possibile, e lo sguardo sull’universo calcio è stato lanciato, anche per arrivare ad un sostituto.

Fonte: CdS