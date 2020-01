Gattuso: “I giocatori fanno quello che chiedo, la Lazio non è solo Immobile”

CASTEL VOLTURNO

Gattuso dispensa ottimismo alla vigilia della supersfida contro la Lazio reduce da nove vittorie consecutive e indica al suo Napoli la strada da seguire per far bene all’Olimpico. «Dobbiamo continuare così e commettere meno errori di quelli con l’Inter: dare continuità, migliorando il palleggio. Iniziamo a stare meglio fisicamente, a giocare come piace a me. Affrontiamo una squadra che ha iniziato male ma s’è ripresa: questo può essere utile anche a noi, servono dei risultati per darci la mentalità giusta». Cosa serve alla squadra? «Serenità. I dati sono confortanti, stiamo crescendo». Si va avanti con Fabian al centro o giocherà Allan? «Vedremo. I giocatori fanno ciò che chiedo, sento tanti discorsi sulle multe ma la squadra sta sul pezzo: non regalo niente a nessuno e c’è rammarico per i risultati, ma entusiasmo per ciò che proponiamo». Come si ferma Immobile? «La Lazio non è solo Immobile: hanno velocità, tecnica, fisicità. Non dobbiamo dare profondità per limitare i loro pregi e giocare su qualche loro difetto». Troppe ripartenze subite? «Le ho viste con il Parma, con l’Inter invece loro uscivano dalla pressione e noi non chiudevamo bene centralmente le linee di passaggio. La Lazio palleggia bene e poi trova la profondità di Immobile». La squadra uscirà a breve dal tunnel? «Non sto qui a raccontare barzellette: se avessi visto una squadra morta l’avrei detto. Vedo grande voglia, ma serve un filotto importante: questa squadra non può pensare di avere una classifica così, ha dei valori, giocatori importanti». Demme lo voleva già al Milan, sarà utile anche come esperienza? «Di lui parla la storia, da anni capitano del Lipsia, primo in classifica in Bundesliga, tante gare in Champions. Ho letto che come idolo ha me. Avremo modo di parlarne». Fonte: Il Mattino