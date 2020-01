Gattuso: “`nchianare, `nchianare, `nchianare? Mi piace molto”

«Se mi piace lo slogan `nchianare, `nchianare, `nchianare per il mio Napoli? Come termine calabrese mi piace molto. Sì, dobbiamo risalire. Ma bisogna avere la consapevolezza di stare calmi e lavorare». Il tecnico azzurro Gattuso, nato a Corigliano Calabro, e che giovedì ha festeggiato 42 anni, ha risposto così all’ultima domanda nella sala stampa di Castel Volturno chiudendo in questo modo la conferenza di vigilia contro la Lazio. Risalire in classifica: la prima verifica importante contro la squadra di Simone Inzaghi. Fonte: Il Mattino