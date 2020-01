Vincenzo Demme: “Diego a Napoli? Un sogno che si avvera”

Uno che di nome fa Diego e gioca nel Napoli, è quasi un segno del destino che Demme ha coronato a 29 anni. Il ragazzo italo-tedesco ieri mattina era a Villa Stuart, dove ad accoglierlo c’era il vice-presidente Edo De Laurentiis, il suo agente e il padre Vincenzo. Successivamente è andato alla Filmauro per firmare il contratto, mancano questioni burocratiche, poi in Germania per fare le valigie e poi arrivo a Napoli. Il padre Vincenzo non stava nella pelle: “Per Diego vestire la maglia azzurra è davvero fantastico, era anche un mio sogno, quindi siamo tutti felici”. Oggi il regista ex Lipsia conoscerà i suoi nuovi compagni a Castel Volturno, per l’allenamento di rifinitura. Il d.s. Giuntoli ha fatto un vero e proprio affare di mercato in poco tempo, il club azzurro ha speso 12 milioni +bonus, per accontentare mister Gattuso.

La Redazione