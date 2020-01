Rinnovo a” sorpresa” in casa Napoli!

Si parla in casa Napoli anche di un rinnovo “a sorpresa” per Allan. Dovrebbe essere un modo per De Laurentiis di mantenere la parola data un anno fa, quando al calciatore fu impedito di andare al Paris Saint Germain. Poi bisognerà capire se il brasiliano rimarrà in azzurro e resterà nel progetto o si sceglieranno altre soluzioni. In stallo le situazioni di Mertens e Callejon: il Napoli ha fatto a entrambi una proposta, che nessuno dei due (per ora) ha accettato. Difficile prevedere rilanci da parte di De Laurentiis, ma tutto può accadere.