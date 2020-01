(Probabili Formazioni) Lazio-Napoli, out Correa, in dubbio Meret

Domani alle ore 18,00 allo stadio Olimpico la Lazio affronterà il Napoli per l’ultima giornata del girone d’andata di serie A. I padroni di casa, recuperano Lulic e Jony, ma molto probabilmente uno delle sue stelle, il “Tucu” Correa, al suo posto Caicedo con Immobile. Rientrano dal turno di squalifica Lucas Leiva e Luis Alberto, mentre non ci sarà Parolo. In difesa il terzetto composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Per gli azzurri tantissime le assenze ed è in forte dubbio anche Meret per noie fisiche, secondo il CdS, al suo posto pronto Ospina. La novità potrebbe essere tattica 4-4-2 per reggere l’urto della Lazio con il dubbio quindi Allan o Fabian Ruiz.

La Redazione