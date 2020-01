Napoli-Demme, ecco cosa manca per la sua ufficialità in azzurro

Ieri mattina il regista ex Lipsia Diego Demme ha svolto le visite mediche, terminate all’ora di pranzo, poi è arrivato a Napoli dove ha postato su twitter una foto dove vede il Lungomare. Cosa manca per l’ufficialità in maglia azzurra? Problemi burocratici che si risolveranno nelle prossime ore, ma che non bloccheranno affatto il suo trasferimento con la casacca partenopea. Il giocatore italo-tedesco, come riporta il CdS, questa mattina svolgerà l’allenamento di rifinitura con la squadra di Gattuso, ma non potrà essere convocato per la sfida contro la Lazio. Il suo debutto sarà in campo o in panchina, contro il Perugia di Coppa Italia.

La Redazione